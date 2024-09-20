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Фон дер Ляйен назвала безопасность приоритетом Еврокомиссии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассматривает безопасность как приоритетное направление работы ЕК, передает ERR.

"Безопасность должна быть приоритетом деятельности ЕК Европа должна обеспечить себя средствами для защиты и сдерживания потенциальных противников. Необходимо совместно координировать создание настоящего союза Европы по вопросам оборонного сотрудничества", - написала она в письме бывшей главе правительства Эстонии Кае Каллас которая, как ожидается, должна вскоре занять пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности,

Фон дер Ляйен отметила, что ожидает от Каллас подготовки в течение первых 100 дней совместно с комиссаром по вопросам обороны и космоса Белой книги о будущем европейской обороны.

Также Каллас предстоит работать над укреплением партнерства ЕС и НАТО, которое должно охватывать все угрозы безопасности, включая новые киберугрозы, гибридные атаки и угрозы в космическом пространстве.

Фон дер Ляйен также заявила о необходимости "усиленного стратегического подхода к санкциям, включая более эффективное их исполнение и решение проблем, связанных с обходом санкций".

Европа НАТО Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Кая Каллас
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