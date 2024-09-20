Рубль на "Мосбирже" заметно подешевел к юаню

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" за торги пятницы рубль подешевел к юаню на фоне негативной динамики цен на нефть и перед выходными днями.

К 19:00 юань составил 13,1195 рубля, что на 15,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России уменьшил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 11,14 копейки, до 92,5848 рубля, и увеличил курс евро на 12,83 копейки, до 103,3773 рубля.

"В начале недели биржевой курс рубля плавно ослабевал по отношению к юаню. Импульс на ослабление рубля сохранился и при открытии рынка в четверг, когда всплеск спроса на валюту мог быть связан с реакцией на резкое снижение ставки ФРС США. За неделю биржевой курс рубля ослаб на 2,3%, до 13,1 рубля/юань. Расхождение между кросс-курсом USDCNY по оценке ЦБ и на внешнем рынке оставалось минимальным. Мы ожидаем, что подготовка к налоговым выплатам на следующей неделе позволит биржевому курсу рубля закрепиться ниже отметки в 13 рублей за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Александр Камышанский.

Котировки нефти снижаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом на фоне резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, а также усиления напряженности на Ближнем Востоке.

ФРС 18 сентября понизила ставку сразу на 50 базисных пунктов.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,45%, до $74,53 за баррель.. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,18%, до $71,9 за баррель.

Оба контракта на этой неделе подорожали примерно на 4%.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как во вторник и в среду в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, используемые членами движения "Хезболла". В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ теперь считает приоритетным направлением не сектор Газа, а свои северные приграничные территории.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 сентября упала на 3 базисных пункта - до 18,48% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась относительно четверга на 3 базисных пункта, до 18,48% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 17,41% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 4 базисных пункта и в пятницу составила 17,11% годовых.