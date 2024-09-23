Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Утром в понедельник на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам сентября.

По итогам первой минуты торгов юань подешевел на 2,55 копейки к уровню предыдущего закрытия и составил 13,094 рубля. При этом курс юаня оказался на 5,15 копейки выше уровня действующего официального курса.

Рубль на текущей неделе и до конца сентября может отыграть часть потерь по отношению к юаню, доллару и евро, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль против биржевого юаня и внебиржевого евро упал на минимумы с октября прошлого года - 13,12 рубля за юань (+1,2%) и 103,38 рубля за евро (+0,1%). По данным Банка России на 23 сентября, снижение курса рубля относительно внебиржевого доллара замедлилось на максимумах лета - 92,58 рубля/$1 (минус 0,1%). На текущей неделе инвалюты могут притормозить подъем на фоне сентябрьского налогового периода - корпорации будут продавать валюту в рамках исполнения обязательств перед бюджетом. Юань, например, может вернуться под отметку в 13 рублей", - пишет аналитик в комментарии.

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели, рынок опасается разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

В минувшие выходные ливанское движение "Хезболла" нанесло массированные ракетные удары по территории Израиля, и эксперты предупреждают, что этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну.

К 10:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,31% до $74,71 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,37%, до $71,26 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,8%. Поддержку рынку оказало резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, повысившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив американской экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Инвесторы также надеются на новые стимулы от властей КНР. В понедельник стало известно, что Народный банк Китая и другие финрегуляторы проведут брифинг для обсуждения мер финансовой поддержки экономики.