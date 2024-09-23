Индекс МосБиржи превысил отметку в 2800 пунктов впервые за месяц

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник сохранил восходящий импульс вечерней сессии пятницы, поддержку покупателям также оказывает улучшение внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $74,8 за баррель). Индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%, причем первый превысил рубеж 2800 пунктов впервые более чем за месяц (с 19 августа); лидерами роста выступили акции "Магнита" (+3,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2803,58 пункта (+0,8%), индекс РТС - 953,89 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 сентября, составляет 92,5848 руб. (-11,14 копейки).

Подорожали также акции МКПАО "ВК" (+2,6%), "Северстали" (+2,5%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "МТС" (+1,5%), ОК "Русал" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +1,2% "префы"), расписки OZON (+1,2%), бумаги "Московской биржи" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "ТКС Холдинг" (+1%), ВТБ (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на российском рынке акций баланс рисков складывается в пользу дальнейшего восстановления индексов в ближайшие дни. Поддержку индексам могут оказать устойчивая динамика на рынке нефти, умеренное ослабление рубля, сезон промежуточных дивидендных выплат. Высокие цены на золото, очевидно, выступают в пользу повышения котировок акций золотодобывающих компаний. В целом индекс МосБиржи при прочих равных может продолжить восстанавливаться в направлении 2945 пунктов, где проходит линия 200-дневной скользящей средней.

На минувшей неделе рынок акций РФ вырос, причем подорожали практически все акции в составе индекса широкого рынка. Нефть также выросла на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и решения ФРС США снизить ставку сразу на 50 б.п. Котировки Brent остаются в диапазоне $70-90 за баррель и могут продолжить восстановление в направлении верхней границы этого коридора. В таком сценарии ближайшей целью станет уровень $77 за баррель Brent, которому соответствует линия 50-дневной скользящей средней, полагают эксперты "Цифра брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2770-2820 пунктов.

"В фокусе внимания круглая отметка 2800 пунктов и 50-дневная скользящая средняя. Восстанавливающиеся цены на нефть вновь окажут поддержку российскому рынку. Кроме этого, с оптимизмом смотрим на акции Сбербанка и Яндекса", - отметил он.

Минувшую неделю рынок акций РФ завершил на новом локальном максимуме, индекс МосБиржи вплотную приблизился к отметке 2800 пунктов. Среди ключевых бумаг лучший результат продемонстрировали акции "Роснефти" (+3% в пятницу). Порадовали инвесторов бумаги Сбербанка и "ЛУКОЙЛа", которые также выросли сильнее, чем индекс. Обновили максимум 9 сентября акции "Северстали", тем самым отыграв все потери после выплаты промежуточных дивидендов. Аутсайдерами выступили бумаги "Яндекса", однако после включения их в состав основного индекса Мосбиржи, бумаги компании имеют большой потенциал роста, полагает Головинов.

В США в минувшую пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,4%: просели S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,4%), при этом обновил максимум Dow Jones (+0,1%, до 42063 пункта).

За неделю S&P 500 прибавил 1,4%, Nasdaq - 1,5%, Dow - 1,6%. Все три индикатора с начала сентября растут, хотя этот месяц исторически наименее благоприятен для американского рынка акций. Индекс S&P 500 не завершал этот месяц в "плюсе" с 2019 года, пишет MarketWatch.

Позитивную динамику рынок демонстрирует после первого с 2020 года снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), которое состоялось в минувшую среду.

Ведущие инвестбанки расходятся во мнении относительно дальнейших действий регулятора. JPMorgan, верно предсказавший сентябрьское снижение ставок на 50 базисных пунктов (б.п.), ожидает такого же шага и в ноябре, а Goldman Sachs прогнозирует серию снижений на 25 б.п. с ноября по июнь.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,02-0,2%).

Биржи Японии закрыты из-за государственного праздника (Осеннее равноденствие).

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 74,5 млрд юаней ($10,6 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка была снижена до 1,85% годовых с 1,95%.

Кроме того, НБК предоставил банкам 160,1 млрд юаней в рамках операций 7-дневного обратного РЕПО. Ставка осталась без изменений - 1,7%.

НБК традиционно предоставляет ликвидность в рамках 14-дневного обратного РЕПО перед длительными праздниками. "Золотая неделя" по случаю образования КНР в этом году пройдет с 1 по 7 октября.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены сохраняют умеренный оптимизм после подъема на минувшей неделе на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $74,77 за баррель (+0,4% и -0,5% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $71,32 за баррель (+0,5% и -0,2% в пятницу).

В минувшие выходные ливанское движение "Хезболла" нанесло массированные ракетные удары по территории Израиля, и эксперты предупреждают, что этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,8%. Поддержку рынку оказало резкое снижение базовой процентной ставки Федрезервом США, повысившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив американской экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Инвесторы также надеются на новые стимулы от властей КНР. В понедельник стало известно, что Народный банк Китая и другие финрегуляторы проведут брифинг для обсуждения мер финансовой поддержки экономики.