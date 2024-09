Производственный актив OR Group повторно выставлен на торги

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Движимое и недвижимое имущество ООО "Фабрика С-Теп" (основной производственный актив OR Group, находится в процедуре конкурсного производства) остался невостребованным на аукционе 19 сентября, сообщается в материалах единого федерального реестра сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Поскольку не было подано заявок на участие в торгах, организатор признал торги несостоявшимися.

Как сообщалось, начальная цена лота составляла 587,6 млн рублей.

Как сказано в ЕФРСБ, очередные торги назначены на 31 октября, начальная цена снижена до 528,8 млн рублей (сокращение на 10% - ИФ).

Состав лота прежний: нежилые помещения общей площадью почти 6 тысяч кв. метров, земельный участок более 2 тысяч кв. метров и право аренды земельного участка площадью более 13 тысяч кв. метров в Бердске (Новосибирская область), швейное, обувное, климатическое, компьютерное и прочее оборудование, офисная техника и мебель. Оборудование, главным образом, расположено в Новосибирской области (в Новосибирске и Бердске), однако несколько единиц находятся в городе Донской в Тульской области. Также в состав лота включено три товарных знака S-TEP (один зарегистрирован в России и действителен до октября 2030 года, второй - на территории Великобритании и действителен до июля 2029 года, третий - на территории ЕС, Белоруссии, Китая, Казахстана, действителен также до июля 2029 года).

Торги вновь пройдут в форме открытого аукциона, заявки на участие принимаются до 26 октября. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Организатор торгов прежний - ООО "Агора".

Наряду с "Фабрикой С-Теп", в конкурсном производстве находятся также ООО "ОР" (эмитент облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 года) и ООО "Арифметика" (микрокредитная компания OR Group). Головная компания OR Group - ПАО "ОР Групп", а также ООО "Дизайн студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров) находятся в процедуре наблюдения.

В отношении основателя OR Group, индивидуального предпринимателя Антона Титова введена процедура реструктуризации долгов.

Основными банками-кредиторами OR Group и истцами в делах о банкротстве компаний группы являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.