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"Сургутнефтегаз", ИНК и "АЛРОСА" претендуют на Олгуйдахский участок углеводородов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Три компании претендуют на право геологического изучения Олгуйдахского участка недр в Якутии, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

"На Олгуйдахский поступило 3 заявки: ООО "Иркутская нефтяная компания", ООО "Алроса-Газ" (входит в группу "АЛРОСА"), ООО "Сургутнефтегаз", - сказал собеседник агентства.

Олгуйдахский участок площадью 6,65 тысячи кв. км располагает ресурсами нефти категории Dл - 26,5 млн т; газа Dл - 26,1 млрд куб. м. По данным Росгеолфонда, этот объект граничит с Бахчинским участком "Сургутнефтегаза" и Северо-Олгуйдахским участком "Роснефти".

Заявки на его изучение принимались до 20 сентября в соответствии с порядком, установленным приказом Минприроды и Роснедр от 13 октября 2021 года № 740/06. Такая процедура позволяет недропользователям получать малоизученные участки без аукциона. Однако в случае, если на один участок претендует две компании или более, приказ Минприроды предписывает провести аукцион.

Также до 20 сентября принимались заявки на изучение Хонгорского участка в Якутии. На него претендует только "Сургутнефтегаз". В случае, если все заявочные документы соответствуют установленным требованиям, компания получит лицензию на этот участок.

Хонгорский участок площадью 160 кв. км граничит с Вакунайским участком "дочки" "Газпром нефти", Гиллябкинским участком "Сургутнефтегаза" и Восточно-Сугдинским участком структуры "Роснефти". Ресурсы участка по нефти D1 - 3,1 млн т, газа D1 - 1,7 млрд куб. метров.

АЛРОСА ИНК Минприроды Сургутнефтегаз Росгеолфонд Якутия
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