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Миллиардер Дэн Фридкин купит футбольный клуб "Эвертон"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Дэн Фридкин достиг соглашения о покупке 94% английского футбольного клуба "Эвертон" (Everton) у компании Blue Heaven Holdings бизнесмена Фархада Мошири, сообщает ВВС.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Аналитическая компания Football Benchmark в январе оценивала стоимость клуба в 474 млн фунтов стерлингов ($632,7 млн), включая задолженность команды.

Сделку должны одобрить футбольные и финансовые регуляторы Великобритании.

Ранее сообщалось, что "Эвертон" будет продан инвестиционному фонду 777 Partners за 550 млн фунтов. Однако сделка не состоялась, и Фридкин конкурировал за покупку команды с американским бизнесменом Джоном Текстором. Текстор выбыл из борьбы за "Эвертон", поскольку ему принадлежит доля в команде "Кристал Пэлас", а правила Английской премьер-лиги запрещают одному лицу владеть долями в двух клубах одновременно.

Фридкин с 2020 года является владельцем итальянского клуба "Рома". В позапрошлом сезоне под руководством тренера Жозе Моуриньо команда выиграла Лигу Конференций.

"Эвертон" - один из старейших футбольных клубов Англии и одна из немногих команд, никогда не покидавших высший дивизион английского футбола. В прошлом сезоне клуб был оштрафован на восемь очков за нарушение правил финансового fair play и в итоге занял 15-е место в чемпионате. В текущем сезоне клуб занимают 19-е место, набрав всего одно очко в пяти матчах.

Эвертон Великобритания Англия Blue Heaven Holdings США Фархад Мошири Friedkin Group
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