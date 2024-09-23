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Рубль завершил первые торги недели небольшим снижением

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль немного опустился, развернувшись вниз после небольшого укрепления на старте торгов. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,144 руб., что на 2,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 24 сентября на 33,52 копейки, до 92,92 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,82 копейки, до 103,2191 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

Возможно ослабление давления на рубль на текущей неделе, считает стратег по валютному рынку и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров.

"Текущая неделя предналоговая, поэтому ожидаем ослабление давления на рубль, но в перспективе одного-двух месяцев продолжаем смотреть на рубль пессимистично. По мере сокращения экспортного оффера и роста импорта рубль будет ослабевать и усиливать проинфляционные риски накануне декабрьского заседания Банка России по ставке. Темпы ослабления, однако, зависят от цен на нефть в мире (и геополитики), а также ситуации с платежами в Китай, - пишет эксперт в обзоре. - Дефицит юаней на рынке сохраняется, на неделе ставки "овернайт" находились выше 15%, доходили до 85-90% в среду. Такая ситуация обеспечивает привлекательность валютного хеджирования - декабрьский и мартовский фьючерсы на юань торгуются дешевле спота".

Рубль на текущей неделе и до конца сентября может отыграть часть потерь по отношению к юаню, доллару и евро, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Рубль против биржевого юаня и внебиржевого евро упал на минимумы с октября прошлого года - 13,12 руб. за юань (+1,2%) и 103,38 руб./EUR1(+0,1%). По данным ЦБ РФ на 23 сентября, снижение нацвалюты относительно внебиржевого доллара замедлилось на максимумах лета - 92,58 руб./$1 (минус 0,1%). На текущей неделе инвалюты могут притормозить подъем на фоне сентябрьского налогового периода - корпорации будут продавать валюту в рамках исполнения обязательств перед бюджетом. Юань, например, может вернуться под отметку в 13 руб.", - пишет аналитик в комментарии.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 12,9-13,2 руб./юань, полагает

"Склонен ждать сохранения повышенной волатильности биржевого курса юаня в начале недели, не исключаю попыток китайской валюты пойти чуть повыше, если экспортеры продолжат занимать выжидательную позицию. Целевым, по нашим оценкам, в понедельник выступает диапазон 12,9-13,2 руб. Ближе к концу недели по-прежнему жду небольшого отката, в направлении 12,5 руб., – экспортеры начнут активно готовиться к налоговым выплатам 30 сентября и их продажи должны оказать определенную поддержку рублю", - написал в обзоре начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Банк России продлил ограничения на перевод валюты за рубеж еще на полгода, до 31 марта 2025 года включительно, говорится в сообщении ЦБ. Граждане России и физлица - нерезиденты из дружественных стран в течение месяца могут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.

Лимиты на перечисление средств через системы денежных переводов тоже сохранены: за месяц можно перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой валюте. Работающие в России физлица - нерезиденты (из дружественных и недружественных стран) могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

ЦБ также сохранил запрет на перевод валюты за границу для не работающих в России физлиц - нерезидентов из недружественных стран и для юрлиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, отмечает ЦБ.

Нефть

Цены на нефть перешли к заметному падению вечером в понедельник, несмотря на новые известия об эскалации на Ближнем Востоке.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве понизились на 1,19%, до $73,6 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к указанному времени на 1,27%, до $70,09 за баррель.

Израильские военные сообщили о пуске за час 35 реактивных снарядов из Ливана по северу Израиля, в том числе в сторону Хайфы. Часть удалось перехватить, часть разорвалась на открытой местности или в населенных пунктах. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Израиль с утра понедельника поразил более 300 целей движения "Хезболла" в Ливане. По данным арабских СМИ, после массированных ударов погибли более 180 человек, свыше 700 получили ранения.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 сентября не изменилась относительно четверга, оставшись на отметке 18,48% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась в понедельник относительно пятницы на 7 базисных пунктов, до 18,55% годовых, версия на три месяца увеличилась на 11 базисных пунктов, до 17,52% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 5 базисных пунктов и в понедельник составила 17,16% годовых.

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