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Сбербанк 30 сентября начнет размещение выпуска облигаций на 2 млрд руб. по цене 50% от номинала

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Сбербанк России" 30 сентября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-SBERD2 объемом 2 млрд руб. по цене 50% от номинала, сообщил эмитент.

Размещение продлится три рабочих дня. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-679-01481-B-001P и включила его во второй уровень котировального списка.

В настоящее время в обращении находятся 356 выпусков биржевых облигаций ПАО "Сбербанк России", включая инвестиционные, на 567,2 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на 63,6 млрд рублей.

Сбербанк
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