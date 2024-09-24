Индексы РТС и МосБиржи выросли на открытии торгов на 1% на фоне ралли "Газпрома"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов вторника сохранил коррекционный восходящий импульс вечера понедельника на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent подорожал к $74,8 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 1% за счет ралли в акциях "Газпрома" (+6,5%) на фоне слухов о послаблении налоговой нагрузки для концерна в ближайшие годы.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1% до 2848,4 пункта, индекс РТС вырос на 1% до 965,68 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 24 сентября, составляет 92,92 рубля (+33,52 копейки).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,5%), "ТКС Холдинг" (+1,8%), АФК "Система" (+1,7%), "НЛМК" (+1,4%), "Норникеля" (+1,3%), расписки OZON (+1,2%), бумаги "ММК" (+0,9%), "РусГидро" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,6% "префы"), "Северстали" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги ПАО "Полюс" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2810-2860 пунктов.

"Российский рынок вплотную приблизился к важному уровню, который находится на отметке 2850 пунктов по индексу МосБиржи. Несмотря на то, что индекс последнее время пробивает все уровни сопротивления без особых проблем, данный уровень все же будет пройти не так просто. Многие акции заметно выросли за последние несколько недель, из-за чего напрашивается локальная коррекция. В то же время, если новость с возможными налоговыми послаблениями для "Газпрома" подтвердится, бумаги компании могут стать драйвером роста для основного индекса", - считает аналитик.

Накануне вечером главным событием стал взлет котировок бумаг "Газпрома" на 6,5% после окончания основной сессии. Триггером стала новость Bloomberg о том, что налоговая нагрузка для концерна может быть снижена, что улучшит финансовое состояние компании, а значит в теории возможны дивиденды, полагает Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что сформировавшаяся в прошлые недели позитивная динамика на рынке пока продолжается.

В начале недели на рынке наблюдалось "вытеснение" коротких позиций, когда инвесторы вынужденно их закрывали, что спровоцировалось ростом котировок акций. Вечером в понедельник подскочили акции "Газпрома" на фоне новостей о возможной отмене налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2025 году. В 2023 году компания заплатила по НДПИ 600 млрд рублей. Официального заявления от "Газпрома" или государственных органов пока не последовало.

В США накануне индексы акций подросли на 0,1-0,3%, при этом обновили свои максимумы Dow Jones (+0,2%) и S&P 500 (+0,3%).

Член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер выразил готовность поддержать более решительные меры по смягчению денежно-кредитной политики в случае дальнейшего ухудшения экономических показателей в стране.

С другой стороны, если данные окажутся благоприятными, Уоллер допускает возможность более умеренного снижения ставки - на 25 базисных пунктов на предстоящем в ноябре заседании.

Мишель Боумен, коллега Уоллера, проголосовавшая на прошлом заседании за снижение ставки всего на 25 б.п., отметила сохранение инфляционного давления, что является повышательным риском для темпов роста потребительских цен.

Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил, что ФРС в случае сохранения текущей экономической конъюнктуры в следующем году снизит процентные ставки еще много раз, а его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик при этом уточнил, что темпы снижения ставки могут быть замедлены, если инфляция снова начнет расти, или ускорены, если рынок труда продолжит испытывать трудности.

В центре внимания трейдеров на этой неделе будут окончательные данные о динамике ВВП США за II квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за август, в том числе ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций на новостях о новых стимулирующих мерах в Китае (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, китайский Shanghai Composite взлетел на 4,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам седьмого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Народный банк Китая во вторник объявил ряд мер стимулирования экономики. В частности, глава регулятора Пань Гуншэн в ходе брифинга сообщил о снижении нормы резервных требований (RRR) для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.). Для крупных банков норма составит 9,5%, небольших и сельских банков изменение не коснется. Нынешнее смягчение требований позволит направить на рынок ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). В этом году RRR может быть снижена еще на 0,25-0,5 п.п., сказал Пань Гуншэн.

Он также заявил о снижении процентной ставки по 7-дневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7% годовых. По его словам, это позволит уменьшить стоимость заимствований в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на 0,3 п.п. Пока ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, составляет 2,3%.

Глава китайского ЦБ дал понять, что может быть понижена и базовая ставка (LPR) - на 0,2-0,25 п.п. При этом он не уточнил, о каких кредитах идет речь, - на один год или на пять лет. В прошлую пятницу НБК сохранил ставки по ним на уровне 3,35% и 3,85% соответственно. LPR влияет на стоимость корпоративных и потребительских кредитов, включая ипотечные.

На нефтяном рынке утром во вторник цены также растут после объявления в КНР новых мер стимулирования экономической активности.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,1% до $74,75 за баррель (-0,8% накануне), ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на 1,3% до $71,3 за баррель (-0,9% в понедельник).

Трейдеры также продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением "Хезболла" может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по "Хезболле" в Ливане.

Ближний Восток рискует быть втянутым в более масштабный конфликт в случае дальнейшей эскалации в регионе, заявили министры иностранных дел стран "семерки" на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Действия и противодействие могут усилить эту опасную спираль насилия и втянуть весь Ближний Восток в более широкий региональный конфликт с невообразимыми последствиями", - сказано в заявлении. Министры призвали остановить нынешний разрушительный цикл, подчеркнув, что "ни одна страна не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке".