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Глава Банка Англии не будет спешить со снижением базовой ставки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Банк Англии, вероятно, продолжит снижать базовую процентную ставку, однако не намерен спешить с этим, заявил глава центробанка Эндрю Бейли газете Kent Messenger.

19 сентября британский ЦБ сохранил ставку на уровне 5% годовых. В августе Банк Англии уменьшил ставку впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимуме за 16 лет - 5,25% годовых.

"Инфляция в Великобритании значительно снизилась, - заявил Бейли. - Однако нам по-прежнему нужно добиться ее устойчивого соответствия целевому показателю".

"Я воодушевлен, что инфляция идет вниз, поэтому думаю, что и процентная ставка будет постепенно идти вниз", - сказал он.

Инвесторы ожидают, что Банк Англии вновь опустит ставку в ноябре, пишет газета Financial Times. Тогда же он опубликует новые квартальные прогнозы в отношении темпов роста ВВП Великобритании и инфляции.

Бейли отметил, что не знает, на каком уровне должна будет остановиться ставка. При этом, по его словам, она вряд ли вернется к очень низким уровням времен пандемии COVID-19, которые были обусловлены серьезными шоками для экономики.

Банк Англии Эндрю Бейли Великобритания
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