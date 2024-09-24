Нефть Brent подорожала до $74,8 за баррель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок отступили от дневных максимумов, но продолжают активно расти вечером во вторник.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 по московскому времени повысились на $0,9 (1,22%), до $74,80 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $0,88 (1,25%), до $71,25 за баррель.

Поддержку мировым рынкам во вторник оказали объявленные властями Китая меры стимулирования экономики. В частности, Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

"Ожидается, что эти меры улучшат настрой китайских потребителей, - написали аналитики StoneX. - Впрочем, многие аналитики выражают скептицизм по поводу того, что этих мер окажется достаточно для роста цен на нефть, хотя поддержка для цен может укрепиться".

Также трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, опасаясь, что конфликт Израиля с ливанским движением "Хезболла" может перерасти в полномасштабную войну. Накануне израильские военные нанесли ряд ударов по "Хезболле" в Ливане, жертвами которых, по данным ливанского Минздрава, стали свыше 500 человек.

Кроме того, к югу от Каймановых островов в Карибском море образовался ряд штормов, которые могут усилиться до урагана третьей категории в ближайшие дни и дойти до американского побережья Мексиканского залива.

"Перспектива нового урагана в Мексиканском заливе может вызвать эффект, сравнимый с последствиями урагана "Франсин" ранее в этом месяце, - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric. - Это может привести как минимум к временным перебоям добычи нефти на офшорных платформах".

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что средняя цена Brent может достичь $77 за баррель в четвертом квартале благодаря смягчению денежно-кредитной политики Федрезерва и хорошим статданным по американской экономике.