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На поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса на юге РФ направят 234 млн рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рыболовные хозяйства в акватории Азовского и Черного морей получат 234,1 млн рублей на частичное покрытие операционных расходов, сообщается на сайте правительства РФ.

"В 2024 году организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, получат финансирование на частичное покрытие своих операционных расходов. Распоряжение о направлении на эти цели 234,1 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года. При этом предприятия обязаны сохранить не менее 80% сотрудников к показателю предыдущего года.

Уточняется, что работа идет в рамках государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса".

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