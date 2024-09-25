"Юнипро" и "Форвард Энерго" смогут получить возможность не раскрывать отчетность

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Форвард Энерго" и ПАО "Юнипро", а также сетевые компании, работающие на новых и приграничных территориях, смогут получить право не раскрывать отчетность и инвестпрограммы.

Соответствующий проект постановления правительства разработала ФАС России и разместила на едином портале проектов нормативных и правовых актов.

"Юнипро" и "Форвард энерго" предлагается освободить от раскрытия, так как в отношении них введено временное управление (в конце апреля 2023 года президент РФ своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper, под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум" - ИФ).

Что касается сетевых компаний, то не раскрывать данные смогут компании, работающие в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсонской области, Крыму, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

"Необходимость ограничения раскрытия указанной информации вызвана обеспечением дополнительной безопасности энергетических объектов, нивелирования негативного влияния санкций против энергетического сектора и рисков увеличения размера исковых требований, предъявляемых к Российской Федерации на основании стоимости российских активов, а также приведения в соответствие нормативных правовых актов, регулирующих порядок раскрытия информации", - говорится в пояснительной записке.

ФАС отмечает, что служба совместно с другими ведомствами и РСПП должна до 15 марта следующего года внести соответствующий проект постановления в правительство. Поводом для его разработки стало соответствующее обращение главы РСПП Андрея Шохина, в котором необходимость закрытия данных мотивировалась тем, что "указанные сведения содержат детальные данные о профиле компании, что позволяет недружественным странам точнее координировать санкционную политику". Кроме того, ФАС сообщила, что по этому вопросу в службу "поступил ряд обращений от иных организаций, заинтересованных в ограничении доступа к информации о финансовой отчетности".

На прошлой неделе замглавы ФАС Геннадий Магазинов сообщал, что служба выступает за сокращение объема раскрытия в энергетике. "Зачастую той информацией, которую раскрывают субъекты энергетики, пользуются недружественные страны", - говорил он, отмечая, что речь идет о санкциях и о "прямом воздействии" на эти объекты.