Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ за девять месяцев выросла на 33,3%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла на 33,3% в годовом измерении, до 31,6 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 98,8 млрд рублей (+9,2%).

Рост выручки обусловлен увеличением производства электроэнергии электростанциями "Юнипро" в I ценовой зоне, платежами за мощность по ДПМ III энергоблока Березовской ГРЭС и модернизированного I энергоблока Сургутской ГРЭС-2, а также ростом цен на рынках на сутки вперед и отбора мощности, перечислила компания в своем сообщении.

Себестоимость продаж выросла на 6%, до 66,4 млрд рублей.

Прибыль от продаж составила 32,4 млрд рублей (+16,4%).

Процентные доходы "Юнипро" увеличились в 3,7 раза за счет размещения свободной ликвидности на банковских депозитах с высокими процентными ставками.

"Юнипро" в России принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11 275 МВт. Германский энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной 2023 года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.