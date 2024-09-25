Производство СПГ в РФ по окончании профилактики подскочило в августе на 30%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в августе 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 30,3% до 2,8 млн тонн, сообщил Росстат в среду. Статистическое ведомство округляет данные до одного знака после запятой.

Обычно летом на предприятиях газовой отрасли, и в том числе на заводах СПГ, проводится профилактическое обслуживание с остановкой оборудования.

За восемь месяцев 2024 года производство СПГ составило 22,4 млн тонн, что на 7,3% больше, чем годом ранее.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Согласно среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 38 млн тонн СПГ.