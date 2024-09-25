IT-сбой обрушил цену газа в системе балансировки TTF ниже минус $10000 за тысячу кубов

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сбой в системе привел к падению цены газа в системе балансировки на голландской площадке TTF ниже минус $10 тысяч за тысячу куб. м, сообщает агентство Montel.

Из-за проблемы в системе IT цены балансировки газа в системе TTF вечером во вторник опускались до -1175 евро/МВтч - это -$13,5 тысячи за тысячу куб. м.

По данным нидерландского сетевого оператора Gasunie, технический сбой привел к отправке на балансирующий рынок TTF неверных данных о распределении.

"Что-то пошло не так в ИТ-системе, из-за чего вся система вышла из равновесия", - отметил представитель сетевой компании.

"Некоторые поставщики газа столкнулись с более высокими расходами. Сейчас мы думаем, как мы можем компенсировать это им", - заявили в Gasunie.

На спотовом рынке TTF контракт "на день вперед" в среду прибавил 3% и достиг $432 за тысячу кубометров, что является максимальным значением за последние три недели.