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Расходы бюджета на льготную ипотеку в 2021-2026 гг. превысят 1,6 трлн руб.

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета на субсидирование программ льготной ипотеки в 2021-2026 годах превысят 1,6 трлн рублей, говорится в очередном выпуске бюллетеня Счетной палаты, посвященном результатам аудита программ льготной ипотеки.

Как отмечает ведомство, в 2021-2022 годах каждый третий ипотечный кредит оформлялся в рамках программ льготного ипотечного кредитования, а по итогам 2023 года практически каждый второй. Ипотечные кредиты, выданные в 2021-2023гг в рамках льготной ипотеки, составляют более 50% (по количеству и объему) от выдач льготных ипотечных кредитов по всем программам, а в 2021 году их доля составляла более 60% (по количеству и объему).

Всего за 2021-2023 годы бюджетные ассигнования на финансирование льготных ипотечных программ составили 568,1 млрд рублей. При этом в совокупности на субсидирование льготной ипотеки в период с 2021 по 2026 год (с учетом уже фактически израсходованных 568,1 млрд рублей) из федерального бюджета будет направлено более 1,6 трлн рублей.

Программы льготного ипотечного кредитования, стимулируя спрос на рынке строительства жилья, позволяют застройщикам реализовывать новые проекты жилищного строительства, которые завершаются в перспективе 2-3 лет. При этом федеральный бюджет берет на себя обязательства в рамках программ на длительные сроки - 20 и более лет, отмечает Счетная палата.

Счетная палата
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