Европейские рынки акций завершили сессию среды снижением

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду в минусе.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка опустился на 0,11%, до 519,14 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,17%, германский DAX - 0,41%, французский CAC 40 - 0,5%, итальянский FTSE MIB - 0,12%, испанский IBEX 35 - 0,38%.

Оптимизм рынка, связанный с объявленными накануне властями Китая мерами поддержки экономики, сошел на нет. Трейдеры опасаются, что масштабные стимулы могут быть сигналом существенного ослабления экономики КНР.

На этом фоне существенно подорожавшие накануне акции автопроизводителей снизились в цене. Котировки бумаг Stellantis, Volkswagen, Mercedes и BMW опустились на 1,5%, 0,9%, 1,7% и 3,2% соответственно.

Капитализация германского разработчика ПО SAP SE упала на 2,4%на информации западных СМИ о том, что власти США проводят расследование в отношении компании на предмет возможного сговора с конкурентами с целью завышения цен для государственных подрядчиков.

В числе лидеров снижения в Париже в среду оказались акции TotalEnergies(-2,2%), Sanofi (-1,2%), Airbus (-1,1%). В то же время подорожали бумаги производителей класса "люкс" LVMH (+0,6%) и Hermes (+1,4%).

Как стало известно в среду, индекс потребительского доверия во Франции в сентябре вырос до 95,1 пункта, обновив максимум с февраля 2022 года и превзойдя ожидания рынка на уровне 92 пунктов.

Стоимость бумаг Commerzbank увеличилась на 0,8%. Второй по величине банк Германии объявил, что после ухода Манфреда Кнофа в конце 2025 года новым главным исполнительным директором банка станет Беттина Орлопп, в настоящий момент занимающая пост финдиректора.

Акции UniCredit, который ранее на этой неделе объявил о покупке финансовых инструментов, обеспечивающих ему 21%-ную долю в Commerzbank, подорожали на 1,6%. Главный исполнительный директор банка Андреа Орчел, выступивший на финансовой конференции в Лондоне в среду, заявил, что UniCredit не планирует выдвигать собственного кандидата в наблюдательный совет Commerzbank.

Бумаги Orange в Париже подешевели на 1,3% после того, как французский оператор связи анонсировал делистинг своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Рыночная стоимость британского портала недвижимости Rightmove снизилась на 1,6%. Совет директоров компании отклонил улучшенное предложение о поглощении со стороны австралийской REA Group, назвав его непривлекательным.

Rightmove отвергла уже третью попытку REA. В начале недели австралийская группа заявила о готовности заплатить 6,1 млрд фунтов стерлингов ($8,1 млрд), или по 7,7 фунта за акцию британской компании. Это на 9,2% выше первоначально предложенной в начале сентября суммы.

Стоимость акций британской букмекерской компании Flutter Entertainment подскочила на 6,4%. Flutter заявила, что ожидает роста выручки примерно на 14% в год каждые три года и анонсировала обратный выкуп акций на $5 млрд.