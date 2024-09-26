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ЕБРР ждет роста ВВП развивающихся рынков на 2,8% в 2024 году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки в 2024 году на 2,8%, в 2025 году - на 3,5%.

В мае ЕБРР ожидал повышения на 3% и 3,6% соответственно.

Пересмотр в сторону ухудшения "отражает более слабые перспективы развитых государств Европы, стагнацию добычи полезных ископаемых в Казахстане и Узбекистане, продолжающийся конфликт в секторе Газа и сильные засухи в Марокко и Тунисе", сообщил банк.

Для сравнения, экономика этих государств в 2022 году выросла на 3,4%, в 2023 году - на 2,6%.

В ЕБРР полагают, что дезинфляционный процесс в целом проходит так, как ожидалось. Средний уровень инфляции в развивающихся странах снизился с 17,5% на пике в октябре 2022 года до 5,8% в июле 2024 года. Тем не менее, она остается примерно на 1,6 процентного пункта выше допандемийного уровня.

"Эта картина в целом похожа на ту, что наблюдается в странах с развитой экономикой", - говорится в отчете.

В нем отмечается также, что "по мере снижения инфляции реальная заработная плата возобновила повышение после нескольких кварталов спада, что способствовало росту потребления домохозяйств".

ЕБРР прогнозирует рост ВВП Турции в текущем году на 2,7%, в 2025 году - на 3%. Обе оценки остались на майском уровне.

Аналитики банка улучшили прогноз экономического роста в России в 2024 году до 3,6% с ожидавшихся ранее 2,5%. При этом они по-прежнему предполагают замедление темпов роста до 1,5% в следующем году.

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