Рубль утром в четверг подрастает в паре с юанем

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного понижается на Московской бирже утром в четверг. Рубль подрастает при подготовке компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в этом месяце приходится на понедельник, 30 сентября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,13 руб. (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,61 коп. выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 17 по 23 сентября составила 0,06% после 0,10% с 10 по 16 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 23 сентября составил 0,24%, с начала года - 5,52%.

Из данных за 23 дня сентября этого и прошлого годов следует, что на 23 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% на 16 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,59% с 8,74% на 16 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 сентября на уровне 8,59%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября). "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции.

Минэкономразвития в начале сентября повысило свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Возможно продолжение локального укрепления рубля в ближайшее время, при этом среднесрочный технический тренд вверх по инвалютам очевиден, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Рубль в течение сентября терял позиции на фоне нормализации импорта, замедления потоков от экспорта, нулевой продажи валюты в рамках бюджетного механизма, восстановления арбитража между курсами биржевого и внебиржевого юаня, проблем с открытой валютной позицией и локального дефицита ликвидности. Фактор жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ не помог рублю, хотя инфляция по-прежнему повышенная, и это говорит о длительном характере высоких ставок, что в теории в целом за нацвалюту, - пишет аналитик в обзоре. - Под занавес периода возможно некоторое послабление, и относительно юаня и доллара у рубля уже есть небольшие подвижки. Среднесрочный технический тренд вверх по инвалютам очевиден, но локальная тенденция восстановления рубля может и продолжиться. Так, фундаментально за нормализацию на валютном рынке может сыграть фактор завершения налогового периода. Пик платежей экспортеров придется на 30 сентября, тогда будет уплата НДПИ. Это должно повысить предложение инвалют и снизить волатильность курса".

При этом, отмечает Зельцер, фактор турбулентности сырьевого рынка в рубле пока может быть и вовсе проигнорирован - важны не краткосрочные колебания стоимости барреля марки Brent, а средний уровень цен за период. Причина низкой корреляции нефти и рубля кроется в факторах бюджетного механизма и временного лага между отгрузкой и оплатой товара, указывает он.

"Таким образом, ожидаются очередные попытки восстановления рубля, и в ближайшую неделю не удивимся временному заходу пары CNY/RUB под уровень в 13 рублей за юань. На внебиржевых торгах Forex юань утром четверга торгуется с понижением под 13,1 рубля за юань, и это некий ориентир к открытию валютных торгов на Московской бирже", - заключает эксперт.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение утром в четверг после заметного падения по итогам прошлой сессии, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $71,67 за баррель, что на 2,45% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 2,5%, до $67,9 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,47 млн баррелей - до 413,04 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 116 тыс. баррелей после снижения на 1,979 млн баррелей неделей ранее.

Импорт нефти в Соединенные Штаты вырос на 826 тыс. баррелей после сокращения на 1,829 млн баррелей за предшествующую неделю.

Давление на котировки оказывают новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта, пишет Trading Economics.

Кроме того, угрожающий американскому побережью Мексиканского залива ураган двинулся в сторону Флориды от нефтегазовых регионов - Техаса, Луизианы и Миссисипи.