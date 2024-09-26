Чистая прибыль H&M в III финквартале упала почти на треть, намного хуже прогноза

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, резко сократила чистую прибыль в третьем финансовом квартале, причем показатель оказался намного хуже ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе H&M, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составила 2,31 млрд шведских крон ($227,5 млн) по сравнению с 3,32 млрд крон за аналогичный период предыдущего фингода.

Квартальная выручка H&M стала меньше на 3% - 59,01 млрд крон. В местных валютах стран присутствия показатель практически не изменился.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль ритейлера на уровне 3,33 млрд крон при выручке в 60,5 млрд крон.

Выручка в Южной Европе в прошлом квартале выросла на 1%, в Восточной - на 2%. Тем временем в Западной Европе продажи сократились на 4%, в Северной - на 9%, в Северной и Южной Америке - на 2%, в Азии, Африке и Океании - на 5%.

Компания отметила, что выручка в сентябре выросла примерно на 10% в годовом выражении благодаря успеху новой осенней коллекции.

Руководство H&M одобрило программу выкупа акций на сумму до 1 млрд крон, она будет действовать до 26 ноября этого года.

Компания намерена открыть свой первый магазин в Бразилии в конце 2025 года, а этой осенью - запустить онлайн-магазины на двух крупнейших платформах в Китае: Douyin и Pinduoduo.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Акции H&M падают на 7% в начале торгов в Стокгольме в четверг. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 2,7%, до 292,07 млрд крон.