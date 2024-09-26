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Минфин видит целесообразность снижения макронадбавок по ипотеке на ДДУ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ видит целесообразность снижения макропруденциальных надбавок по ипотеке на первичное жилье, ЦБ пока не хочет "откатывать" меры назад.

Минфин сравнил потребление капитала банков с учетом макронадбавок в потребкредитовании и в ипотечном кредитовании в сегменте ДДУ (договор долевого участия), заявила заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ольга Доронина на XXI Международном банковском форуме.

"Мы видим, что в сегменте ДДУ относительно рисков у нас потребление капитала сейчас кратно выше. Поэтому с этой точки зрения, конечно, мы считаем уже необходимым все-таки снижать макронадбавки. Мы знаем, что они были сильно повышены в период, когда ипотечное кредитование росло двузначными темпами. И, естественно, это было сделано Банком России для охлаждения. В целом мы это поддерживаем. Но, наверное, сейчас, когда объемы ипотечных кредитований снижаются примерно на 40% к прошлому году, то мы считаем уже целесообразным их возвращать", - сказала Доронина.

Министерство также сравнило ипотеку на ДДУ и сегмент готового жилья. "Итоговые коэффициенты риска, посчитанные с учетом стандартных коэффициентов риска плюс макронадбавки (...) в ДДУ в 1,6-3,6 раза выше, чем в готовом жилье. То есть, здесь, конечно, риски сегмента ДДУ, на наш взгляд, не сопоставимы с теми коэффициентами рисков, которые применяются Банком России при регулировании ипотеки", - отметила она.

ЦБ пока не планирует снижать макронадбавки в сегменте ипотеки на первичное жилье, заявила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова. "В данный момент нет. Пока мы считаем, что это падение (ипотечного кредитования - ИФ) было нами ожидаемо, и здесь играют свою роль отмена льготной ипотеки и в том числе наши усилия. Будем говорить так, это нормальные темпы ипотечного кредитования", - отметила Полякова.

Ольга Полякова Минфин РФ
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