Роснедра отметили сокращение инвестпрограмм вертикально-интегрированных нефтекомпаний

Оставшихся средств не хватит на выход на добычу углеводородов в новых регионов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Инвестпрограммы крупных нефтегазовых компаний позволяют обеспечить воспроизводство запасов, но не дают возможности выхода на добычу углеводородов в новых регионах. Таким наблюдением поделился заместитель главы Роснедр Орест Каспаров.

"Открытия (месторождений - ИФ) есть, недропользователи активно пользуются льготами. Инвестпрограммы, по крайней мере, остаются на том же уровне, несмотря на всех "черных лебедей". Но при этом мы должны четко отслеживать, чтобы эти показатели не падали, иначе "черные лебеди" превратятся в "черных воронов", - сказал он.

По его словам, на протяжении последних пяти лет недропользователи ежегодно направляют на ГРР порядка 320 млрд рублей. Затраты на разведку, как и объемы работ (поисково-оценочное бурение, 2D- и 3D-сейсморазведка), остаются "на заданной полке", что позволяет обеспечивать восполняемость запасов относительно добычи. При этом большая часть воспроизводства запасов обеспечена доразведкой действующих месторождений.

Что касается новых перспективных районов добычи, там актуальна проблема отсутствия инфраструктуры, отмечает Каспаров.

"Мы выдали кучу лицензий в Красноярском крае, мы практически полностью "закрыли" это продолжение Западно-Сибирской провинции (...) лицензиями - по заявочному принципу и не только. (...) Но, в связи с известными событиями, конечно, там были послабления - сначала по ковиду, потом по санкциям. И многие обязательства там были отодвинуты, но при этом работа в текущих регионах продолжается. Соответственно, это говорит о чем: все равно инвестпрограммы наших основных ВИНК сильно порезаны, и денег недостаточно для того, чтобы выходить в новые регионы. Это абсолютно очевидно", - сказал Каспаров.

Похожая ситуация, по его словам, наблюдается по объектам в Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе.