Минфин оценил долю льготных кредитов в портфеле российских банков примерно в 15%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Доля льготных кредитов в совокупном портфеле российских банков составляет порядка 15%, сообщила на Международном банковском форуме замдиректора департамента финансовой политики Минфина Ольга Доронина.

"По нашей оценке, сейчас доля льготного кредитования в общем кредитном портфеле банков (по юрлицам и физлицам) составляет примерно 15%. Возможно, мы что-то недооцениваем, возможно, выше, но, по крайней мере, мы точно знаем, что 10% от всего портфеля составляет, например, субсидируемая программа в ипотеке", - сказала она.

Она отметила, что субсидируемые программы составляют примерно половину ипотечного кредитного портфеля, что значительно.

"При текущем уровне ключевой ставки, практически незначительных объемах выдачи в рыночном сегменте на первичном рынке, естественно, доля субсидируемых программ будет повышаться, пока мы не будем переходить в какой-то более рыночный сегмент выдачи ипотеки", - заявила Доронина.

"Чем выше доля льготного кредитования, тем выше должен Банк России поднять ключевую ставку для всего сектора, и поэтому, безусловно, рыночная экономика, рыночный сектор тоже участвует в субсидировании таких льготных отраслей", - подчеркнула она.