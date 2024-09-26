План развития "Газпрома" включит в себя новые проекты в нефтехимии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - План развития "Газпрома" на ближайшие 10 лет включит в себя, в том числе новые нефтехимические проекты, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"(План включит в себя) нефтегазохимические проекты, полиэтилены крупнотоннажные, полипропилены, более глубокая переработка газовой продукции, продукция нефтехимии. Для того, чтобы обеспечить наш внутренний рынок, да и поставки на экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что в рамках нового документа будут предусмотрена реализация, в том числе новых проектов.