Европейские рынки акций завершили торги уверенным ростом

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг уверенным ростом.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 1,25%, до 525,61 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,2%, германский DAX - 1,69%, французский CAC 40 - 2,33%, итальянский FTSE MIB - 1,68%, испанский IBEX 35 - 1,36%.

Поддержку европейским рынкам оказала информация о новых экономических стимулах в Китае, призванных поддержать потребительский спрос. На этом фоне подскочили котировки акций производителей товаров класса "люкс", в том числе Burberry (+8,7%), LVMH (+9,9%), Hermes (+9,1%), Kering (+9,6%) и L'Oreal (+7%).

Кроме того, подорожали бумаги автопроизводителей, включая Mercedes-Benz Group (+3,3%), BMW (+3,8%) и Volkswagen (+2,7%).

Статданные, опубликованные в четверг, показали уверенный рост объемов кредитования в еврозоне. Как сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ), объем кредитов населению в августе вырос на 0,6% в годовом выражении - максимальными темпами с октября прошлого года. Кредитование бизнеса увеличилось на 0,8%.

Аналитики Deutsche Bank пересмотрели прогнозы в отношении темпов снижения ключевых ставок ЕЦБ в пользу более быстрого смягчения политики европейским регулятором. Если раньше они ожидали, что ЕЦБ будет опускать ставки по 25 базисных пунктов (б.п.) раз в квартал до конца 2025 года, то теперь полагают, что снижение ставок будет происходить быстрее. Эксперты ждут, что ЕЦБ вновь уменьшит ставки в декабре и будет опускать их на каждом заседании в первом полугодии 2025 года.

Опубликованный днем ранее прогноз другого банка - HSBC - предполагает снижение ставок ЕЦБ по 25 б.п. на каждом из ближайших пяти заседаний вплоть до апреля 2025 года включительно.

В настоящее время ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне 3,5%.

Акции итальянского UniCredit подорожали на 4,8% по итогам торгов в четверг. В пятницу представители UniCredit и Commerzbank встретятся для переговоров. Ранее итальянский банк заявил, что приобретенные им финансовые инструменты обеспечивают ему 21%-ю долю в немецком фининституте.

Стоимость бумаг Commerzbank поднялась на 6,9%. Банк улучшил прогноз рентабельности материального капитала (ROTE) и теперь ожидает ее на уровне выше 12% к 2027 году вместо прогнозировавшихся ранее 11-11,5%. Кроме того, он сообщил, что планирует вернуть акционерам более 90% прибыли за 2025-2027 годы.

Капитализация Siemens Energy опустилась на 1%. Компания сообщила в четверг, что продлила контракт главного исполнительного директора Кристиана Бруха на пять лет - до апреля 2030 года включительно.

Акции британского производителя алкоголя Diageo подорожали на 4,7%. Компания подтвердила прогнозы на ближайшее время и среднесрочную перспективу, однако отметила, что сложная ситуация в потребительском секторе негативно сказывается на темпах роста ее продаж. Diageo по-прежнему рассчитывает, что органический рост продаж в среднесрочной перспективе будет составлять 5-7%.