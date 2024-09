Фондовые индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг на позитивных статданных, S&P 500 в очередной раз обновил рекордный максимум.

Министерство торговли США подтвердило оценку роста экономики страны во втором квартале на уровне 3% в пересчете на годовые темпы, что совпало с ожиданиями рынка.

Между тем, отчет Минтруда США показал неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 4 тыс. - до минимальных за 4 месяца 218 тыс.

Внимание трейдеров теперь направлено на отчет о доходах и расходах американцев за август, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Минторг США обнародует эти данные в пятницу в 15:30 мск.

Информация о новых экономических стимулах в Китае поддержала позитивный настрой рынка в четверг, инвесторы надеются, что принимаемые в КНР меры будут иметь благоприятные последствия для мировой экономики.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов оказались акции Dow Inc. (+3,6%), Caterpillar Inc. (+3,4%), 3M Co. (+2,1%), Nike Inc. (+1,6%).

Бумаги Micron Technology Inc. подскочили в цене на 14,7%, продемонстрировав максимальный рост за 17 лет. Американский производитель чипов памяти увеличил выручку в четвертом финквартале почти вдвое, причем показатель превзошел ожидания рынка, как и скорректированная прибыль. Прогнозы Micron на текущий квартал также оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Акции других производителей чипов также подорожали, в том числе, Nvidia Corp. - на 0,4%, Intel Corp. - на 1,6%, Applied Materials Inc. - на 6,2%, Lam Research Corp. - на 5,4%.

Капитализация Southwest Airlines Co. поднялась на 5,4%. Авиакомпания улучшила прогноз выручки на предельный пассажирооборот (RASM) на третий квартал 2024 года и понизила прогноз затрат на топливо. Кроме того, она анонсировала запуск программы обратного выкупа акций на $2,5 млрд.

Котировки ADR китайских компаний уверенно выросли благодаря информации о новых мерах поддержки экономики, принимаемых властями КНР. Цена бумаг Alibaba Group Holding увеличилась на 7,1%, Baidu Inc. - на 9,1%, JD.com Inc. - на 14,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг увеличился на 260,36 пункта (0,62%) и составил 42175,11 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 23,11 пункта (0,4%) - до 5745,37 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 108,09 пункта (0,6%) и составил 18190,29 пункта.