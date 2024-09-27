Денежная база в России выросла с 13 по 20 сентября на 17,5 млрд рублей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 20 сентября 18386,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 13 сентября денежная база в России равнялась 18369,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,1%, или на 17,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.