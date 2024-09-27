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Китай разместил евробонды на сумму 2 млрд евро в Париже

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Китай разместил в Париже номинированные в евро гособлигации на сумму 2 млрд евро, сообщило "Синьхуа" со ссылкой на заявление Министерства финансов.

Объем выпуска трехлетних евробондов со ставкой 2,517% составил 1,25 млрд евро, семилетних облигаций со ставкой 2,738% - 750 млн евро.

Выпуск китайских евробондов привлек внимание международных инвесторов: объем заявок составил 16,2 млрд евро, что более чем в восемь раз превысило объявленный размер эмиссии.

Облигации будут торговаться на Гонконгской фондовой бирже и Euronext.

Китай Париж Гонконг Euronext Минфин
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