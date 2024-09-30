Поиск

Розничные продажи в Японии в августе увеличились на 2,8%, лучше прогноза

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в августе увеличились на 2,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Темпы роста повысились по сравнению с пересмотренными июльскими 2,7% и оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, представленного Trading Economics и предусматривавшего подъем на 2,3%.

Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 29-го месяца подряд.

В помесячном исчислении розничные продажи в Японии в августе увеличились на максимальные за три месяца 0,8% после роста на 0,2% в июле.

Тем временем объем промпроизводства в стране в прошлом месяце сократился на 3,3% относительно предыдущего месяца (ожидался спад на 0,9%) и на 4,9% в годовом выражении, согласно предварительным данным.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак заявил, что Россия переживет любые цены на нефть

Нефть дорожает после существенного снижения на прошлой неделе

Нефть дорожает после существенного снижения на прошлой неделе

Что произошло за день: пятница, 27 сентября

Предложения ФАС призваны вывести РЖД из конкурентных сегментов рынка

Минфин готовит внедрение цифровых ООО с автоматическим контролем исполнения корпдоговоров

Собянин анонсировал расширение реновации в Москве "в арифметической прогрессии"

Собянин анонсировал расширение реновации в Москве "в арифметической прогрессии"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });