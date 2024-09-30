Розничные продажи в Японии в августе увеличились на 2,8%, лучше прогноза

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Японии в августе увеличились на 2,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Темпы роста повысились по сравнению с пересмотренными июльскими 2,7% и оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков, представленного Trading Economics и предусматривавшего подъем на 2,3%.

Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 29-го месяца подряд.

В помесячном исчислении розничные продажи в Японии в августе увеличились на максимальные за три месяца 0,8% после роста на 0,2% в июле.

Тем временем объем промпроизводства в стране в прошлом месяце сократился на 3,3% относительно предыдущего месяца (ожидался спад на 0,9%) и на 4,9% в годовом выражении, согласно предварительным данным.