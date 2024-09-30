На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,2%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В понедельник утром российский рынок акций сохранил восходящий импульс пятницы, поддержку покупателям оказывает улучшение внешней нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent подорожал к $73 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, лидируют в росте акции "ФСК-Россети" (+3%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2864,34 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 973,25 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 28 сентября, составляет 92,7126 рубля (+30,52 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+2,7%),"НЛМК" (+1,5%), "ТКС Холдинг" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "РусГидро" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%, до 45,35 рубля), "Северстали" (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "МТС" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Акционеры "ММК" одобрили выплату 2,49 руб. на акцию за I полугодие, сообщила компания.

Подешевели акции "Газпрома" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,3%), ВТБ (-0,1%).

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", позитивная динамика российских фондовых индексов на этой неделе может продолжиться. Несмотря на опасения перед еще одним повышением ключевой ставки ЦБ и рост доходности ОФЗ, оптимизма добавляет стабилизация доходностей "длинных" ОФЗ. Банк России, конечно, может еще раз повысить ключевую ставку в текущем году, тем не менее, за этим решением с высокой вероятностью последует пауза в действиях регулятора, что, в свою очередь, является благоприятным сценарием для рынка акций.

Также эксперты "Цифра брокер" обратили внимание на сообщение агентства Bloomberg на прошлой неделе о признаках замедления экономического роста России на фоне охлаждения внутреннего спроса в экономике, причем эксперты опирались на анализ резюме обсуждения ключевой ставки Банком России на сентябрьском заседании. В резюме отмечается устойчивость инфляционного давления, что в сочетании с охлаждением внутреннего спроса влечет риски стагфляции в экономике, полагают эксперты Bloomberg.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов.

"Предыдущие три недели российский рынок акций начинал ростом. Учитывая восстановление роста цен на нефть и цветные металлы, сегодня ждем роста индекса МосБиржи", - считает аналитик.

Для акций "Газпрома" (139,8 рубля) возможным максимумом на данный момент выступает уровень 145 рублей, который преодолеть будет проблематично, полагает Головинов. На фоне продолжающегося роста мировых цен на алюминий седьмую сессию подряд дорожают акции "Русала" (за это время они выросли на 12%), отметил он.

В США в минувшую пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,4%: просели S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,4%), при этом обновил максимум Dow Jones (+0,3%, до 42313 пунктов). Инвесторы оценивали макроэкономическую статистику и новости компаний.

По данным Минторга США, индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в августе увеличился на 0,1% по сравнению с июлем, на уровне прогнозов. Рост в годовом выражении составил минимальные с февраля 2021 года 2,2% вместо ожидавшихся 2,3%. В июле повышение составило 0,2% и 2,5% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 0,1% в помесячном и на 2,7% годовом выражении. В июле первый показатель повысился на 0,2%, второй - на 2,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Индекс PCE является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 4,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 2,1%, китайский Shanghai Composite взлетел на 8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 3,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,2%).

Розничные продажи в Японии в августе увеличились на 2,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста повысились по сравнению с пересмотренными июльскими 2,7% и оказались лучше консенсус-прогноза, предусматривавшего подъем на 2,3%. Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 29-го месяца подряд.

Объем промпроизводства в Японии в августе сократился на 3,3% относительно предыдущего месяца (ожидался спад на 0,9%) и на 4,9% в годовом выражении, согласно предварительным данным.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в сентябре вырос до максимальных за пять месяцев 49,8 пункта по сравнению с минимальными за полгода 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics. Индикатор находится ниже пограничного уровня 50 пунктов пятый месяц подряд.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце понизился до минимальных с декабря 2022 года 50 пунктов по сравнению с 50,3 пункта в августе. Сводный PMI в сентябре увеличился до 50,4 пункта (максимум с июня) по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц. Поддержку рынкам продолжают оказывать новости о масштабном стимулировании экономики КНР, объявленном на прошлой неделе.

Список лидеров роста в составе индекса Hang Seng возглавили бумаги Alibaba, взлетевшие в понедельник более чем на 30%.

Экономика Великобритании во втором квартале 2024 года увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные. Предварительные данные указывали на подъем на 0,6%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали их пересмотра.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут после снижения на прошлой неделе, вызванного опасениями увеличения мировых поставок топлива.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,4% до $72,95 за баррель (+0,5% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 1,3% до $69,04 за баррель (+0,8% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

Участники рынка также следят за событиями на Ближнем Востоке. "Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы, о чем ранее заявили израильские военные.

В понедельник утром Израиль впервые за почти год конфликта нанес авиаудар по центру Бейрута, сообщает АР. Национальная телерадиовещательная сеть Ливана заявила, что удар был нанесен израильским беспилотником. В результате израильских авиаударов по ливанской территории в воскресенье погибли по меньшей мере 105 человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана.

События на Ближнем Востоке уже давно сидят в цене на нефть, эскалация не приведет к сильным колебаниям, считает вице-премьер Александр Новак.