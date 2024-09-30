На нацпроект "Новые материалы и химия" в 2025-2027 годах выделят 55,6 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Россия в ближайшие три года планирует выделить из федерального бюджета 55,6 млрд рублей на национальный проект технологического лидерства (НПТЛ) "Новые материалы и химия", сообщил Минфин, комментируя внесенный в Госдуму бюджетный пакет.

В части химии нацпроект будет сосредоточен на развитии мало- и среднетоннажной продукции. В отрасли композитных материалов приоритетом нацпроекта станет выпуск исходных компонентов для композитов. По всем направлениям предстоит создать 55 критических технологических цепочек, освоить выпуск нескольких сотен промежуточных продуктов. В контур нацпроекта войдут порядка 150 проектов, которые должны быть реализованы до 2030 года.

Предполагается, что реализация мероприятий этого НПТЛ существенно снизит зависимость от импорта и обеспечит к 2030 году прирост добавленной стоимости на 1,2 трлн рублей.