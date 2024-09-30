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На здравоохранение в России в 2025 году направят более 1,86 трлн рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета по разделу "Здравоохранение" в 2025 году составят 1,86 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

"Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение": в 2025 году - 1 864 295,7 млн рублей, в 2026 году - 1 862 111,8 млн рублей, в 2027 году - 1 918 314,5 млн рублей", - говорится в документе.

Расходы федерального бюджета по здравоохранению в 2024 году составили 1 620 306,4 млн рублей. Таким образом, расходы на здравоохранение в 2025 году увеличатся на 243 989,3 млн рублей по сравнению с 2024 годом.

Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" предусмотрены на исполнение расходных обязательств России, из них на обеспечение деятельности государственных учреждений предусмотрено в 2025 году - 425 722,2 млн рублей, в 2026 году - 398 711,1 млн рублей, в 2027 году - 410 272,3 млн рублей.

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