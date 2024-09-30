РФ ждет роста поступлений дивидендов в бюджет в 2025 году

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Поступления в бюджет дивидендов на принадлежащие государству акции и доли в предстоящую трехлетку будут поступательно увеличиваться, следует из проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, внесенного правительством в Госдуму в понедельник. Темпы роста при этом будут умеренными.

Поступления по этой статье в 2024 году на данный момент оцениваются на уровне 755,8 млрд рублей - с учетом дивидендов от крупнейшего плательщика, Сбербанка (его акции находятся в ФНБ). Это примерно на 100 млрд руб. больше, чем закладывалось на текущий год в действующем трехлетнем бюджете (то есть на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.) - 652,3 млрд руб.

В 2025 г. показатель подрастет примерно на 4% и составит 786,44 млрд рублей, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета. В 2026 г. поступления практически не изменятся и составят 788,5 млрд руб., в 2027 г. - вырастут чуть менее чем на 6%, до 834,2 млрд руб.

Основными "донорами" для бюджета в части дивидендов, помимо Сбербанка, являются "Транснефть" и госхолдинг "Роснефтегаз".