Рубль в понедельник подрос в паре с юанем на фоне налоговых выплат

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань понизился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подорожал в рамках спроса на рублевую ликвидность в день перечисления в бюджет налоговых выплат. На понедельник пришелся единый день уплаты налогов в сентябре, когда компании-экспортеры выплатили НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.

Курс юаня в 19:00 составил 13,24 руб., что на 4,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 1 октября на 50,95 копейки, до 93,2221 руб., и поднял курс евро на 70,41 копейки, до 104,1735 руб.

Федеральный бюджет РФ в январе-августе 2024 года исполнен с дефицитом 27,6 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства.

Ранее Минфин предварительно оценивал размер бюджетного дефицита за этот период в размере 331,4 млрд рублей.

По данным Казначейства, доходы бюджета за восемь месяцев 2024 года составили 23 трлн 36,2 млрд рублей (по оценке Минфина - 23 трлн 28,9 рублей), расходы - 23 трлн 63,9 млрд рублей (23 трлн 360,4 рублей, согласно Минфину).

За семь месяцев дефицит федерального бюджета РФ составил 1 трлн 98,3 млрд рублей. Таким образом, в августе сложился профицит федерального бюджета в размере 1 трлн 70,7 млрд рублей.

Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с текущих 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025-2027 годы, внесенному в Госдуму в понедельник.

Изначально законом о бюджете на текущий год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП.

Доходы бюджета в 2024 году составят 36,111 трлн рублей, или 18,4% ВВП. Нефтегазовые доходы в 2024 году ожидаются в объеме 11,309 трлн рублей, или 5,8% ВВП, их доля в общем объеме доходов оценивается в 31,3%. В том числе базовые нефтегазовые доходы составят 9,751 трлн рублей, или 5% ВВП, дополнительные - 1,559 трлн рублей, или 0,8% ВВП. Ненефтегазовые доходы ожидаются в размере 24,801 трлн рублей, или 12,7% ВВП, доля в общем объеме - 68,7%.

Расходы бюджета в 2024 году прогнозируются на уровне 39,407 трлн рублей (20,1% ВВП).

Минэкономразвития РФ ожидает, что курс доллара на конец 2024 года составит 93,8 руб., курс евро 102,7 руб., курс юаня - 12,6 руб., соответствующие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, внесенном в понедельник правительством в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

Согласно прогнозу Минэкономразвития (в нем дается помесячная разбивка прогноза курса), доллар превысит 100 руб. в июле 2026 года, курс евро достигнет 110 рублей в феврале 2026 года.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 руб., в 2025 г. - 96,5 руб., в 2026 г. - 100,0 руб., в 2027 г. - 103,2 руб.

По прогнозу министерства, на конец 2025 года доллар будет стоить 98,7 руб., евро -109,6 руб., на конец 2026 года доллар - 101,1 руб., евро - 112,3 руб., на конец 2027 года доллар - 105,0 руб., евро - 117,2 руб.

Среднегодовой курс евро министерством ожидается в 2024 году на уровне 99,0 руб., в 2025 году - 106,4 руб., в 2026 году - 111,1 руб., в 2027 году - 114,9 руб.

Среднегодовой курс юаня министерством ожидается в 2024 году на уровне 12,4 руб., в 2025 году - 13,0 руб., в 2026 году - 13,7 руб., в 2027 году - 14,4 руб.

"На прошлой неделе рубль продолжил дешеветь по отношению к основным мировым валютам. Наибольшее давление на котировки рубля оказало значительное снижение цен на нефть, влияние которого оказалось более существенным, чем продажа экспортной валютной выручки в ожидании налогового периода в конце сентября. За неделю китайский юань укрепился на 1,23%, достигнув отметки 13,28 руб. Доллар вырос на 0,19%, составив 92,8 руб., а евро прибавил 0,39%, достигнув уровня в 103,6 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"В июле и августе объем экспорта товаров и услуг снижался при устойчивом импорте, что должно было создать предпосылки для ослабления рубля. (. . .) Доля обязательной репатриации валютной выручки снизилась вдвое: c 80% в начале июня до 40% в июле. Сохранение большей части экспортной выручки за российским периметром способно упростить расчеты за импорт и увеличить его, что поддержит ослабление рубля. Снижение цен на нефть, произошедшее в сентябре, продолжит оказывать влияние на валютный рынок в октябре из-за лагов в расчетах и в поступлении валютной выручки. Краткосрочную поддержку курсу рубля оказывает налоговый период и подготовка к нему, которая начинается примерно 20-го числа каждого месяца. В подобных условиях можно ожидать, что в октябре 2024 года курс доллара США будет в среднем составлять около 93 руб., китайского юаня - 13,2 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть перешли к уверенному росту на вечерних торгах в понедельник.

Стоимость наиболее активно торгуемых декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $72,33 за баррель, что на 1,1% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,06%, до $68,9 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения разрастания конфликта на Ближнем Востоке. В минувшие выходные стало известно о ликвидации Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил против "Хезболлы".

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

Кроме того, добыча на ряде ливийских месторождениях, приостановленная из-за конфликта администраций восточной и западной частей страны, может возобновиться во вторник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

События на Ближнем Востоке уже давно сидят в цене на нефть, эскалация не приведет к сильным колебаниям, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Геополитика - это один из таких ключевых факторов, которые влияют на цену. Но мы зачастую видим, что эта геополитика, если в какой-то момент резко влияет, потом она закладывается в базу инвесторами, в базу участниками рынка, и в принципе волатильности мы дальше не наблюдаем. Это уже неоднократно мы проходили. То есть сейчас, мне кажется, фактор Ближнего Востока давно уже сидит в цене", - сказал он в интервью "Аль-Арабия".

Россия выдержит любое снижение цен на нефть, зависимость нашей экономики от углеводородов снижается, кроме того, заявил Новак. "В целом стратегически у нас идет снижение зависимости нашей экономики от углеводородов, от нефти, от газа. Если раньше, например, доходы бюджета составляли более 50% от продажи на экспорт наших энергетических ресурсов, то сейчас они менее 30%", - заметил он.

"Мы переживем любые цены", - сказал вице-премьер РФ, отвечая на вопрос, плохи ли для России низкие цены на нефть.

Он отметил, что разные экономисты "в течение года десять раз меняют свои оценки". "Это те экономисты, которые под факт как бы подводят свои прогнозы", - добавил Новак.

"В прошлом году наша экономика выросла на 3,9%, выше среднемировых темпов, выше Европы и США. В этом году за семь месяцев темпы роста нашей экономики 4,4%. И мы будем все делать для того, чтобы обеспечивать в любой ситуации, при любых условиях рост нашей экономики и улучшение благосостояния жизни наших граждан", - сказал он.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 сентября уменьшилась на 4 базисных пункта, до 18,33% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в понедельник подросла на 1 базисный пункт - до 18,59% годовых, версия на три месяца увеличилась на 10 базисных пунктов, до 17,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 5 базисных пунктов и в понедельник составила 17,28% годовых относительно предыдущего торгового дня.