Минэнерго выступило за отмену экспортной пошлины на коксующийся уголь

Предложение министерства направлено в Минэкономразвития

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ выступает за отмену экспортной пошлины на коксующийся уголь, обратилось с соответствующим предложением в Минэкономразвития.

"В условиях низких мировых цен на уголь Минэнерго поддерживает обнуление пошлины. Соответствующее обращение с нашими расчетами мы направили в Министерство экономического развития. Ждем приглашения на комиссию по таможенно-тарифному регулированию", - заявил журналистам в кулуарах РЭН замминистра энергетики Сергей Мочальников.

Новость дополняется