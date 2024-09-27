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Минэнерго выступило за отмену экспортной пошлины на коксующийся уголь

Предложение министерства направлено в Минэкономразвития

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ выступает за отмену экспортной пошлины на коксующийся уголь, обратилось с соответствующим предложением в Минэкономразвития.

"В условиях низких мировых цен на уголь Минэнерго поддерживает обнуление пошлины. Соответствующее обращение с нашими расчетами мы направили в Министерство экономического развития. Ждем приглашения на комиссию по таможенно-тарифному регулированию", - заявил журналистам в кулуарах РЭН замминистра энергетики Сергей Мочальников.

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