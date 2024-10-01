Американская CVS Health задумалась о разделении бизнеса

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американская CVS Health Corp., которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna Inc., проводит стратегическую оценку бизнеса, рассматривая, в частности, возможность разделения операций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Совет директоров компании привлек банки для оценки вариантов развития бизнеса, которая длится уже несколько недель, отмечают источники.

По их словам, CVS Health рассматривает различные варианты разделения бизнеса.

"Менеджмент и совет директоров CVS Health постоянно изучают способы увеличения акционерной стоимости. Мы по-прежнему сосредоточены на улучшении результатов и предоставлении высококачественных медицинских продуктов и услуг, которые стали возможны благодаря масштабу операций компании и интегрированной модели", - заявил представитель компании.

CVS, которая начинала как ритейлер в сфере товаров для красоты и здоровья, получила широкую известность в качестве сети аптек. В последние годы она объединила в себе аптеки, страховую компанию Aetna, а также сеть медицинских клиник.

За последний год CVS несколько раз понижала прогнозы прибыли из-за проблем, связанных со страховым направлением Medicare, стоимость ее акций с начала 2024 года упала более чем на 20%.

Компания рассчитывает, что изменение подхода к работе в этом направлении позволит ей улучшить результаты в следующем году.

30 сентября CVS объявила о намерении сократить число корпоративных сотрудников на 2,9 тысячи, что соответствует менее 1% ее глобального штата.

В августе компания анонсировала план снижения расходов на $2 млрд.