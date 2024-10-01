"Русал" прогнозирует снижение глобального профицита алюминия в 2025 году

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Русал" ожидает сокращения профицита на глобальном рынке алюминия в 2025 году, до 200-300 тысяч тонн, так как снижение стоимости заимствований и стимулирование экономики Китая поддержат спрос, заявила компания агентству Reuters в преддверии LME Week в Лондоне.

При этом рост спроса на алюминий в Китае может в 2025 году замедлиться, но его первичный рынок остается структурно дефицитным, в то же время вне Китая формируется избыток предложения, отметил "Русал", крупнейший производитель этого металла за пределами Китая, на которого приходится 5,5% рынка.

В 2024 году профицит на рынке алюминия составит около 500 тысяч тонн, оценивает "Русал".

Мировое производство первичного алюминия в январе-августе 2024 года, по данным Международного института алюминия, составило 48,2 млн тонн, что на 3,2% выше г/г.

Рост производства в значительной степени компенсируется увеличением спроса, который вырастет на 2,5-2,7% в 2024 году и на 3,5% в 2025 году.

"Русал" заявил, что "продолжает наблюдать широкое признание своего низкоуглеродного алюминия со стороны различных конечных пользователей и глобальной клиентской базы".

Переговоры о продажах в 2025 году, которые приурочены к неделе LME, "продолжаются и соответствуют обычному циклу переговоров", сообщил "Русал".

"Русал" с середины апреля 2024 года лишен возможности поставлять свой алюминий в систему LME из-за введенных санкций США и Великобритании. В первом полугодии "Русал" снизил консолидированную выручку на 4,2%, до $5,695 млрд, на фоне снижения цены реализации на 2,2% и премии к цене на LME на 20,5%. "Русал" наращивает поставки алюминия в Азию, доля которой в продажах компании выросла до 42% против 33% годом ранее, в ущерб Европе, на которую приходится 22% против 31% годом ранее.