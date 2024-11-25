"Русал" сократит выпуск алюминия на 250 тыс. т в рамках решения оптимизировать мощности

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Русал" принял решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры, сообщила компания.

Первый этап программы оптимизации предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. тонн.

"Русал" поясняет, что вынужден закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, и это оказывает серьезное давление на маржинальность производства. "С начала 2024 года цены на глинозем выросли почти вдвое - до более чем $700 за тонну, демонстрируя рекордные темпы роста. Как следствие, стоимость глинозема составляет свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%", - говорится в пресс-релизе.

"При этом рост цен на глинозем не компенсируется пропорциональным ростом цены алюминия на фоне сохранения слабой макроэкономической конъюнктуры и профицита предложения металла на рынке. Замедление темпов экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики приводят к снижению выпуска в ведущих отраслях-потребителях алюминия, включая строительство и производство автомобилей, что ведет к снижению спроса на ключевые металлы", - заявила компания.

"Русал" сохранит численность трудовых коллективов на всех производственных площадках, а также социальные программы в полном объеме, отмечается в сообщении.