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Мишустин анонсировал массовый выпуск планшетов с российской ОС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Серийный выпуск планшетов с отечественной защищенной мобильной операционной системой (ОС) начнется в России в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Цифровизация в современных реалиях – императив для обеспечения четырех свобод".

По его словам, на первом этапе планшеты будут предоставляться учителям школ для работы с электронным образовательным контентом.

Кроме того, глава кабмина сообщил, что в 2025 году начнется серийное производство отечественных базовых станций для сетей связи 4G и 5G.

При этом, по словам Мишустина, Россия уже обеспечивает себя более чем наполовину отечественными серверными платформами и системами хранения информации. "Мы последовательно увеличиваем долю используемых электронных компонентов в их составе", - сказал премьер-министр.

"В целом Россия обладает современными технологиями, цифровыми платформами, освоила производство ряда сложных электронных устройств", - заявил он.

Михаил Мишустин Правительство РФ
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