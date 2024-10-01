Дисконты Urals в сентябре находятся почти на уровне августа

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в сентябре находятся в диапазоне $61,5-61,8 за баррель по сравнению с $68,2-68,4 за баррель по итогам августа, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях чуть выше августа - $12,5-12,8 за баррель против $12,3-12,6 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона снизилась на $6,5 за баррель - с $80,7 в августе до $74,26 за баррель по итогам сентября.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в сентябре вырос на $0,5 за баррель - с $12,3 до $12,8 за баррель. Стоимость Urals в Приморске в сентябре снизилась до $61,5 за баррель по сравнению с $68,4 в августе (снижение на $7 за баррель).

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в сентябре почти не изменились и составили $12,5 за баррель, при этом цена упала с $68,3 до $61,8 за баррель. Дисконты Urals Aframax FOB Novorossiysk также почти не изменились в сентябре - $12,6, котировка снизилась с $68,2 до $61,7 за баррель.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в сентябре снизилась до $70,1 за баррель по сравнению с $76,9 за баррель в августе, а дисконт к NSD чуть вырос - с $3,8 до $4,1 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны, - снизилась до $68,3 против $72,1 в августе, а дисконт сократился на $1,5 за баррель, составив $3,5 в сентябре против $5,03 за баррель в августе.

Санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу. Основная часть Urals идет в Индию, но около 200 тысяч б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тысяч б/с в период до 2022 года. Эта нефть стала более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов с Ближнего Востока для китайских компаний. В КНР Urals конкурирует с Arab Light и Iranian Light.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals, с поставкой в Китай. Так, в сентябре нефть Urals в китайской провинции Shandong оценивалась в $72,3/баррель по сравнению с $77,7/баррельв августе. При этом, если в июне российская Urals торговалась с дисконтом к ICE Brent в $1,79/баррельв июле дисконт стал нулевым, в августе сформировалась премия в $0,1 за баррель, а в сентябре снова зафиксирован нулевой дисконт.

Argus формирует ежедневные оценки Urals на основе базиса delivered-at-place (DAP) в провинции Shandong. Туда поставляется около 40% нефти данного сорта, еще 20% в целом идет в соседние Liaoning и Tianjin по схожей цене. Argus оценивает ряд других сортов нефти на базисе провинции Shandong, включая бразильский Tupi, российскую смесь ESPO, норвежский Johan Sverdrup и Djeno crude из Конго.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух -"Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах (считается по котировкам Argus) плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

По расчетам "Интерфакса", в сентябре для расчета НДПИ будет взята цена - $63,57 за баррель. По опубликованным Минэкономразвития данным, средний уровень цены нефти Urals за август 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - составил $72,07/баррель, в июле - $74,01/баррель, в июне - $69,58 за баррель, в мае - $67,37 за баррель, в апреле - $74,98 за баррель.