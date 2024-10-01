"Роснано" выкупило по оферте 17% выпуска с госгарантией на 1,9 млрд рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - АО "Роснано" выкупило в рамках оферты по соглашению с владельцами 2 млн 279,037 тыс. облигаций 8-й серии по цене 83,35% от номинальной стоимости, сообщила компания в своем телеграм-канале.

Совокупные затраты на приобретение составили 1,899 млрд рублей, досрочно выкуплено 17% от общего количества размещенных ценных бумаг.

При выставлении оферты "Роснано" рассчитывало, что общий объем выкупаемых досрочно облигаций ориентировочно может составить до 40% от размера выпуска. Компания разместила 9-летний выпуск (с погашением в марте 2028 года) на 13,4 млрд рублей в апреле 2019 года. Купоны по займу переменные, рассчитываются в зависимости от значения 7-летних ОФЗ. Ставка текущего 12-го купона с выплатой 31 марта 2025 года – 18,13% годовых, 11-й купон на сумму 968,15 млн рублей компания выплатила 30 сентября.

Как сообщалось, в начале августа "Роснано" выкупило по оферте 99,6% последнего выпуска облигаций без госгарантии серии БО-002Р-02 на сумму 1,395 млрд рублей (номинальный объем эмиссии - 1,68 млрд руб.). Компания отмечала, что планирует после выкупа погасить выпуск.

Данные два выпуска – последние находящиеся в обращении облигации компании.

Накануне "Роснано" раскрыло отчет за I полугодие, в котором сообщалось, что компания не имеет признаков банкротства после реализации мероприятий по финансовому оздоровлению, в рамках которых были достигнуты договоренности с банками-кредиторами о полном досрочном исполнении обязательств со значительным дисконтом к телу долга.

"Роснано" в апреле договорилось с банками-кредиторами о 20%-м дисконте при досрочном погашении долга, стоимость обслуживания которого превышала 12 млрд рублей в год. В июле "Роснано" сообщило, что досрочно выплатило банкам около 80% накопленного до 2021 года "исторического" долга. Сумму выплат в компании не называли.

"В рамках достигнутых договоренностей в течение следующего отчетного периода эмитентом будут полностью завершены мероприятия по досрочному дисконтированному погашению остатка долга по кредитам", - говорится в отчете. Кроме того, отмечается в документе, для оптимизации затрат на обслуживание долга компания намерена реализовать право на досрочный выкуп облигаций, предусмотренный решениями об их выпуске.

"Роснано" неоднократно предупреждало о риске возникновения признаков банкротства из-за невозможности самостоятельно расплатиться с долгом, если ему не будет предоставлено дополнительное финансирование для расчетов с кредиторами. С 2016 по 2020 год "Роснано" нарастило кредитный портфель на сумму свыше 100 млрд рублей, что к концу 2020 года привело к тому, что внешний долг компании достиг максимума за всю историю, говорил "Интерфаксу" близкий к компании источник.

В 2023 году компания сократила долг на 28 млрд рублей до 69 млрд рублей, причем основная часть оставшегося объема была обеспечена госгарантиями. Из этого долга 48 млрд рублей приходится на банковские кредиты, пояснял "Интерфаксу" управляющий финансовый директор АО "Роснано" Владислав Юнусов.

В июле "Роснано" сообщило о запуске нового инвестиционного цикла с частными инвесторами. Планируется, что он будет базироваться на научно-технических заделах как самого "Роснано", так и партнерских научных и образовательных организаций, сообщили в компании.