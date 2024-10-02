Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,5%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен большинства blue chips на фоне дорожающей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке после ракетного удара Ирана по Израилю, сдерживающим фактором выступает ухудшение внешней фондовой конъюнктуры. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%, при этом продолжилось падение акций "Магнита" (-3,2%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2827,38 пункта (+0,5%), индекс РТС - 953,83 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 октября, составляет 93,3581 руб. (+13,6 копейки).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +1,2% "префы"), "Газпрома" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), расписки OZON (+1%), бумаги "РусГидро" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Московской биржи" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

ПАО "ТГК-14" (+2,1%, до 0,01179 рубля) в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) установило цену одной обыкновенной акции в размере 0,01 рубля, говорится в сообщении компании. Ранее компания сообщала, что цена не превысит 0,01125 рубля за акцию. В материалах для клиентов одного из брокеров, принимающих заявки, указано, что нижняя граница ценового диапазона - 0,0085 рубля. Организатор SPO - ИФК "Солид" считает справедливой оценку акций "ТГК-14" в диапазоне 0,012-0,014 рубля за акцию.

Подешевели акции "Магнита" (-3,2%), АФК "Система" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2800-2850 пунктов. Наиболее благоприятная ситуация складывается в акциях нефтегазовых компаний, которые могут поддержать рынок, однако уязвимость большинства других бумаг будет препятствовать росту индекса, считает он.

Ключевым событием во вторник стал резкий рост цен на нефть на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Акции банков были под давлением после сообщений о возможном введении налога на сверхприбыль финансовых организаций. Лидерами отката выступили бумаги "Магнита" после недавнего роста на ожиданиях выставления оферты акционерам в начале октября. Однако "Магнит" продлил договор РЕПО, что устранило необходимость выставлять оферту по средней цене за последние полгода. Это событие в сочетании с предыдущим ростом предполагает продолжение снижения бумаг "Магнита" в ближайшие дни, считает Головинов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Юлия Афанасьева, рынки столкнулись с повышенной геополитической напряженностью после ракетного удара Ирана по Израилю. Это событие усилило опасения относительно возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть из-за рисков перебоев в поставках энергоресурсов из региона. Индекс страха на Уолл-стрит (VIX) также возрос, что свидетельствует о повышенной волатильности.

Для индекса МосБиржи поддержкой выступает уровень 2800 пунктов, в случае его пробоя следующая поддержка располагается на 2730 пунктах, полагает аналитик.

Падение акций "Магнита" с вечера вторника связано с новостью о том, что его дочерняя структура АО "Тандер" продлила договор РЕПО на 3,8 млн акций, что разочаровало инвесторов. Они ожидали, что акции вернутся в структуру компании и по ним будет предложено предложение. Новость вызвала волну распродаж вечером во вторник, отмечает Афанасьева.

Зарубежные фондовые площадки

В США во вторник индексы акций просели на 0,4-1,5% во главе с Nasdaq из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также на слабой статистике. При этом падение Nasdaq Composite на 1,5% стало самым существенным примерно за месяц, отмечает MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре остался на уровне предыдущего месяца - 47,2 пункта, говорится в сообщении Института управления поставками. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленности. ISM Manufacturing остается ниже этой отметки с апреля. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали повышение индекса до 47,5 пункта.

Количество открытых вакансий в США в августе неожиданно увеличилось впервые за три месяца. Показатель повысился на 329 тыс. относительно предыдущего месяца и составил 8,04 млн, сообщило министерство труда.

В июле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,711 млн, а не 7,673 млн, как было объявлено ранее. Это было минимальным уровнем за 3,5 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 7,655 млн с предварительно заявленного июльского уровня.

Главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк полагает, что рынок ожидает слишком большого количества понижений процентной ставки Федеральной резервной системой, учитывая, что экономика США продолжает расти.

"Объем смягчения денежно-кредитной политики, который заложен во фьючерсах, безумен, - заявил он в интервью агентству Bloomberg. - Я действительно считаю, что есть возможности для дальнейшего смягчения, но не так много, как показывает рынок".

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский KOSPI потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng после выходного во вторник раллирует на 6,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2-0,3%).

В Южной Корее торги накануне не проводились из-за Дня вооруженных сил. Биржи материкового Китая остаются закрытыми до 7 октября в связи с празднованием Дня образования КНР.

Поддержку рынку продолжают оказывать масштабные стимулы, объявленные властями Китая и его городов, включая меры по улучшению ситуации на рынке недвижимости.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре вырос до максимальных с апреля 36,9 пункта по сравнению с августовскими 36,7 пункта, сообщило правительство страны. Тем не менее рынок ожидал более сильного подъема - до 37,1 пункта, по данным Trading Economics.

Годовая инфляция в Южной Корее в сентябре замедлилась до минимальных с февраля 2021 года 1,6% по сравнению с 2% в августе, согласно официальным данным. Темпы роста цен снижаются третий месяц подряд. Рынок ожидал их в прошлом месяце на уровне 1,9%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают подъем, начавшийся накануне после ракетной атаки Ирана против Израиля.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $74,64 за баррель (+1,5% и +2,6% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $70,97 за баррель (+1,6% и +2,4% во вторник).

Накануне Иран запустил большое количество ракет по Израилю. В ЦАХАЛ оценили их число примерно в 180. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

The Washington Post со ссылкой на арабские официальные лица сообщила, что Израиль еще в апреле дал понять, что в случае новых атак его армия нанесет ответные удары по иранским ядерным или нефтяным объектам.

Иран добывает примерно 3,2 млн баррелей нефти в сутки и экспортирует примерно половину этого объема, отметил замдиректора по исследованиям в CFRA Research Стюарт Гликман.

"Если Израиль выведет из строя часть этих мощностей, рынку придется адаптироваться к сокращению свободных мощностей в регионе", - сказал он, добавив, что в худшем сценарии мировой рынок лишится всего этого объема.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе. Официальные данные министерства энергетики США выйдут в среду в 17:30 по Москве. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2,1 млн баррелей, согласно опросу Trading Economics.