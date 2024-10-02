Минфин спрогнозировал снижение налоговых вычетов для нефтегаза в 2025 году на 17%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Налоговые вычеты для нефтегазовой отрасли в 2025 году по сравнению с текущим годом снизятся на 17% и составят 380,9 млрд руб., прогнозирует Минфин в отчете об оценке налоговых расходов РФ, входящем состав "бюджетного пакета" документов, который внесен в Госдуму.

Понятие "налоговый расход" было введено в Бюджетный кодекс в 2018 г., это выпадающие доходы бюджета, вызванные налоговыми льготами.

По данным Минфина, налоговые вычеты в нефтегазовой сфере последовательно росли: 88 млрд руб. в 2020 г., 217,1 млрд руб. в 2021 г., 277,4 млрд руб. в 2022 г., 345,1 млрд руб. в 2023 г., в 2024 г. ожидается 460,9 млрд руб. Однако, начиная со следующего года объем будет снижаться. Так, в 2026 г. прогнозируются предоставление вычетов на 344,5 млрд руб., в 2027 г. – 308,5 млрд руб.

Вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения, введенный бессрочно с 1 апреля 2020 г., в 2024 прогнозируется на уровне 236,5 млрд руб., в 2025 – 250,6 млрд руб., в 2026 – 230,1 млрд руб., в 2027 – 200,7 млрд руб. Вычет по НДПИ по Приобскому месторождению "Роснефти" в ХМАО, введенный с 1 января 2021 года, установлен на фиксированном уровне - 45,96 млрд руб. ежегодно, по Приобскому месторождению "Газпром нефти" (введен с 1 января 2022) - 9,996 млрд. руб. ежегодно. Вычет по Самотлорскому месторождению, который в 2023 году составил 35 млрд руб., в 2024 ожидается в объеме 40,8 млрд руб., в 2025 - 42,6 млрд руб., в 2026 - 38,2 млрд руб., в 2027 вернется к 35 млрд руб. ежегодно.

В материалах оценивается размер налогового вычета при добыче нефти в Иркутской области налогоплательщику, реализующему проект по созданию новых производственных мощностей по переработке этана и СУГ. Он составит в 2024 г. 60 млрд руб., в 2022 он был 25 млрд руб., в 2023 – 58,4 млрд руб. (льгота была введена с 1 июля 2022). Речь идет о реализации принятого летом 2021 г. закона о предоставлении по 31 декабря 2024 г. для "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) вычета по НДПИ для финансирования строительства завода по переработке этана и СУГ. При этом с 2025 г. компания должна будет через повышенный НДПИ компенсировать данную льготу. Согласно расчетам Минфина, в 2025 г. бюджет получит 38,4 млрд руб., в 2026 и 2027 – по 44,4 млрд руб.

Налоговый вычет по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти в Татарстане (основной разработчик - "Татнефть" в 2024 и 2025 годах составит по 12 млрд (в 2023 - 5,7 млрд руб.), в 2026 - 6,3 млрд руб. Речь идет о вычетах по расходам, направляемым компанией на инвестиции в охрану окружающей среды и обеспечение промышленной безопасности.

При направлении добываемого конденсата на производство широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) налоговый вычет из уплачиваемого НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) в 2024 г. вырастет до 42,2 млрд руб. (в 2023 - 39,6 млрд руб.), в 2025 - 44,9 млрд руб., в 2026 и 2027 - по 45 млрд руб.

Еще один вычет по НДПИ при добыче углеводородного сырья на участках недр, расположенных на территории полуострова Ямал, вступивший в силу в прошлом году, в 2024-2027 гг. составит 13,3 млрд руб. ежегодно (в 2023 - 6,7 млрд руб.). Его получит налогоплательщик, участвующий в реализации проектов по строительству транспортной инфраструктуры в рамках разработки залежей углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично западнее 68 градусов восточной долготы в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа, начальные извлекаемые запасы газа горючего природного на каждом из которых составляют 1500 млрд куб. м. и более по состоянию на 1 января 2020 г. Речь идет о предоставлении ПАО "Газпром нефть" налогового кредита для финансирования проекта строительства инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, добываемых на полуострове Ямал – залежи Бованенковского и Харасавэйского газонефтеконденсатных месторождений. Предоставленный налоговый вычет компания должна будет вернуть в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 включительно в размере, равном сумме полученного налогового вычета, проиндексированной на 9%.