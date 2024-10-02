Объем торгов на Мосбирже в сентябре снизился на 3,9% г/г до 119,2 трлн рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года сократился на 3,9% до 119,2 трлн рублей со 124,1 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с августом 2024 года объем торгов уменьшился на 4,9% со 125,4 трлн рублей.

В январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем торгов на бирже увеличился на 19,2% до 1 квадрлн 82,6 трлн рублей с 908,5 трлн рублей.

Биржа приостановила публикацию данных об объемах торгов на валютном рынке начиная с показателя июля 2024 года (они учтены в составе сведений об объеме торгов "Прочие рынки") после внесения биржи и ее структурных подразделений в санкционный список США и остановки биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом.