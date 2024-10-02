Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в августе в 2,4% в годовом сравнении

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в августе 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 2,4% в годовом сравнении после повышения на 3,5% в июле, на 3,2% в июне, 4,7% в мае, на 4,6% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-август 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 4,2%.

В Минэкономразвития при этом отметили, что замедление темпов роста экономики в августе в основном вызвано сдвигом "вправо" уборочной компании.

"По оценке Минэкономразвития России, в августе 2024 года рост ВВП составил 2,4% г/г после 3,5% г/г в июле, с исключением сезонного фактора минус 0,5% м/м после плюс 0,7% м/м в июле. Основная причина - сдвиг "вправо" уборочной кампании в сельском хозяйстве. В целом за 8 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,2% г/г", - говорится в обзоре.

"По данным Росстата, выпуск продукции сельского хозяйства в августе был ниже уровня прошлого года на 14,7% г/г (в июле был рост на 5,2% г/г), что в основном обусловлено сдвигом "вправо" уборки зерновых и зернобобовых культур", - отмечают в Минэкономразвития. В целом за 8 месяцев 2024 года объем выпуска продукции сельского хозяйства снизился на 3,2%.

Как сообщалось, Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,9% с 2,8%, в 2025 году до 2,5% с 2,3%.

Банк России ожидает роста ВВП РФ в 2024 году в интервале 3,5-4%, в 2025 году - 0,5-1,5%.