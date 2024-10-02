Доля расходов домохозяйств в структуре ВВП РФ во II квартале снизилась до 50,9%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Во II квартале 2024 года доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП составила 70,9% против 72,6% во II квартале 2023 года, сообщил Росстат в докладе об использовании ВВП в апреле-июне.

При этом доля расходов домохозяйств снизилась до 50,9% с 51,9%, а расходов госуправления - до 19,3% с 20,1%. Доля расходов некоммерческих организация, обслуживающих домашние хозяйства, осталась практически неизменной - 0,7% против 0,6% годом ранее.

Доля в ВВП валового накопления немного снизилась во II квартале 2024 года - до 23,8% с 23,9% во II квартале 2023 года, при этом доля валового накопления основного капитала выросла до 20,8% с 20,5%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств снизилась до 3,0% с 3,4%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) выросла до 5,3% во II квартале 2024 года с 3,5% в II квартале 2023 года.

Росстат подтвердил рост ВВП во II квартале 2024 года на 4,1% в годовом выражении после роста на 5,4% в I квартале.

В целом за I полугодие 2024 года ВВП России вырос на 4,7% по сравнению с I полугодием 2023 года.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2024 году на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%. Банк России ожидает роста ВВП в 2024 году в интервале 3,5-4%, в 2025 году - 0,5-1,5%.