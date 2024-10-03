Рубль в начале торгов на "Мосбирже" слегка подешевел к юаню

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На старте торгов четверга на "Московской бирже" рубль слегка подешевел к юаню, несмотря на уверенно дорожающую нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня вырос на 0,4 копейки к уровню предыдущего закрытия и составил 13,4985 рубля. При этом юань оказался на 10,71 копейки дороже действующего официального курса.

Инфляция в России с 24 по 30 сентября составила 0,19% после 0,06% с 17 по 23 сентября, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 30 сентября составил 0,43%, с начала года - 5,72%.

Из недельных данных за 30 дней сентября этого и прошлого годов следует, что на 30 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,70% с 8,75% на 23 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,57% с 8,59% на 23 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ, скорее всего, в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Цены на нефть повышаются в четверг на фоне сохраняющейся геополитической напряженности.

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Президент США Джо Байден накануне заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

К 10:05 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,41% до $74,94 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах биржи NYMEX на 1,57%, до $71,19 за баррель.

Накануне нефтяной рынок отыграл значительную часть роста после выхода еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего увеличение запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 3,89 млн баррелей - до 416,93 млн баррелей.