Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил негативный импульс предыдущего дня на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступает подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $75 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, лидируют в откате расписки Ozon (-1,6%) и бумаги АФК "Система" (-1,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2761,57 пункта (-0,2%), индекс РТС - 920,53 пункта (-0,2%); динамика цен "голубых фишек" на бирже смешанная, в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 октября, составляет 94,5054 руб. (+1,1473 рубля).

Подешевели также акции "Норникеля" (-1,2%), "МТС" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Газпрома" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,6% "префы"), "ТКС Холдинг" (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы"), "ММК" (+0,2%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи в четверг может по инерции продолжить движение вниз, однако поводов для паники нет. Рынок держится в границах восходящего канала - ближайшие поддержки у индекса МосБиржи находятся в районе 2700 пунктов. При этом давление на рынок вновь нарастает: вероятность повышения налогов и еще одного шага ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ негативно сказывается на бумагах.

ОПЕК+ накануне провел плановое заседание, на котором не обсуждалось никаких вопросов, способных повлиять на рынок. Информационный повод возник из-за публикации в Wall Street Journal, в которой утверждалось, что некоторым участникам картеля пригрозили ценой в $50 за баррель в случае несоблюдения квот. В ОПЕК решительно опровергли эту информацию. Вероятность нарушения дисциплины участниками картеля в ближайшем будущем крайне низка, в то время как события на Ближнем Востоке сейчас в гораздо большей степени влияют на цены, подталкивая их к росту, полагают эксперты "БКС МИ".

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков также отмечает, что цены на нефть растут третий день подряд вследствие усиления напряженности между Израилем и Ираном. В то же время рынок акций РФ остается под давлением продаж из-за ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России.

"Российский рынок остается под давлением глобальных факторов, таких как ужесточение политики ЦБ и геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В краткосрочной перспективе ожидается волатильность индексов и давление на акции банков и нефтегазовых компаний. Однако рост цен на нефть может поддержать энергетический сектор, а стабилизация мировой экономики позволит рынку частично восстановить позиции", - считает Кабаков.

В США накануне индексы акций подросли на 0,01-0,1%, трейдеры заняли осторожную позицию на фоне общего спада интереса к риску на мировых рынках из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы также продолжают следить за забастовкой портовых работников на Атлантическом побережье США.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что подъем цен на нефть из-за угрозы разрастания конфликта между Ираном и Израилем, а также забастовка докеров приведут к усилению инфляционного давления в Штатах, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы министерством труда в пятницу.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в среду, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 143 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на 103 тыс. Несмотря на ускорение темпов роста, они остаются ниже 200 тыс. шестой месяц подряд, что говорит о существенном охлаждении рынка труда, отмечает Market Watch.

Азиатские рынки акций

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,05%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,3%).

Биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с государственными праздниками.

Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба после встречи с главой Банка Японии Кадзуо Уэдой заявил о том, что еще слишком рано для дальнейшего повышения процентных ставок, сообщает Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в сентябре составил 52 пункта по сравнению с 52,9 пункта месяцем ранее, по окончательным данным. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности. Он находится выше данного уровня восьмой месяц подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $74,97 за баррель (+1,5% и +0,5% накануне), ноябрьская цена фьючерсов на WTI - $71,24 за баррель (+1,6% и +0,4% в среду).

Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. Как сообщали израильские СМИ, власти страны решили, что примут ответные меры, скоординировав свои действия с США. По данным Channel 12, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным.

Президент США Джо Байден накануне также заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

Накануне нефтяной рынок отыграл значительную часть роста после выхода еженедельного отчета Минэнерго США, показавшего увеличение запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 3,89 млн баррелей (эксперты ожидали снижения запасов на 1,43 млн баррелей).